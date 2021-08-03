شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات لائحة "النواب" ساهمت فى إنجاز الوقت وعدم تعطيل أعماله.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

وضمت التعديلات الجديدة، آليات تمكن من سرعة الإجراءات داخل المجلس وعدم تعطيل الجلسات، وذلك باتباع عملية التفويض لوكلاء المجلس وهو يمثل آلية هامة في تبسيط الإجراءات والسرعة في الإنجاز في إجراءات مهمة، حيث شملت قرار تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس وذلك بالمادة "415/الفقرة الثالثة" بما يكفل سرعة إنجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه، وبحسب المادة 14، فأنه يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد، وذلك حسب المادة "10/الفقرة الأولى والثانية "

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس لاستغلال الإجازة البرلمانية فى الاطلاع وقراءة اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى تعود عليهم بالنفع.