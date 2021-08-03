أمريكا تحذر من السفر لـ12 دولة لهذا السبب

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من السفر إلى 12 دولة بينها إيران وليبيا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بها.



وأصدر التحذير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي شمل بجانب إيران، كل من: اليونان وأيرلندا، بجانب الجزر العذراء، الأمريكية ومقاصد أخرى.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4.. تجنب السفر" المحدد من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: ليبيا وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو.

وتمكن فيروس كورونا المستجد من التفشي في مختلف دول ومناطق العالم حاصدا أرواح الملايين.

ورصدت منظمة الصحة العالمية متحورات وسلالات جديدة للفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019.