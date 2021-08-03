المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم أردوغان وحكومته

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

هاجم المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب إخفاق حكومته في إخماد حرائق الغابات التي طالت تركيا منذ أسبوع.



ووفقًا لما ذكره موقع «تي 24» التركي، قال أوزتراك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المركزية بالحزب، «أولئك الذين قالوا سنذهب إلى القمر قبل شهرين، ليس لديهم طائرة لإخماد الحرائق! لا توجد طائرات لإطفاء الحرائق ولكن هناك قصور طائرة لمراقبة الحرائق! يذهب في قافلة من مئات المركبات إلى مارماريس لوكن مثل هذه اللاميالاة لم نر أو نسمع عنها من قبل». مضيفًا، «لا يعرفون هل لديهم طائرات إطفاء أم لا؟ وهل هي خردة؟ فهذا الموضوع مثل سؤال أين الـ128 مليار دولار».

وتابع موجهًا حديثه لأردوغان، «كلما حدثت أزمة بتركيا، يختفي أولًا لبضعة أيام. بعد ذلك يخرج ويلقي أكياس الشاي على رؤوس الأمة. هناك حقيقة مؤلمة للغاية، وهي أن ثروة بلدنا تحترق. يجب إطفاء الحرائق في أسرع وقت ممكن ويجب اكتشاف التخريب والإهمال والأسباب التي في هذه الحرائق على الفور».

وأردف، «أنتم من تقرورون إلى من ستذهب المناقصات في الدولة، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية والمساءلة. تتصرف مثل بهلول في مسلسل العشق الممنوع. تقولون أردوغان يهرب ولكن إلى متى، يقترب اليوم الذي ستحاسبه فيه الأمة».