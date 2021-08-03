شكرا لقرائتكم خبر عن ووهان الصينية تخضع كل سكانها لفحص كورونا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال "لي تاو" وهو مسؤول بحكومة مدينة ووهان، بوسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستُخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وتأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة ثلاث حالات عدوى محلية يوم الثاني من أغسطس آب.

وفي مايو الماضي نقلت "بي بي سي" البريطانية عن وسائل إعلام حكومية أن مدينة ووهان الصينية تضع خططا تهدف إلى إجراء فحص طبي لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في عشرة أيام، بغية اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وقتذاك أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وطُلب من جميع المناطق في ووهان، تقديم تفاصيل بشأن كيفية إجراء الفحوص في غضون 10 أيام.