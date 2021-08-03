شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. السفارة في التشيك تعلن إجراءات دخول السعوديين إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة المملكة في العاصمة التشيكية براغ، أنه تحيط المواطنين الراغبين بالسفر إلى جمهورية التشيك، بأن السفارة التشيكية بالرياض أعلنت عن الإجراءات الخاصة بدخول المواطنين السعوديين.

وأوضحت أن الإجراءات تضمنت، تعبئة استمارة الدخول الخاصة بجمهورية التشيك، وإجراء اختبار PCR لتحديد عدم الإصابة بالفيروس خلال 72 ساعة قبل السفر، أو اختبار فحص كورونا سريع خلال 48 ساعة قبل السفر أو شهادة إتمام التطعيم شريطة أن يمضي على الجرعة الثانية فتره لا تقل عن أسبوعين، علما بأن المراكز المعتمدة لدى السفارة هي المراكز المعتمدة على موقع المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية.

وذكرت السفارة أن الإجراءات المذكورة تخص الدخول لجمهورية التشيك ومن ثم يجب مراعاة الشروط الخاصة بشركات الطيران، مبينة أنه تم تعديل قائمة الدول ذات المخاطر الوبائية المنخفضة – الخضراء، لتشمل المملكة العربية السعودية وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى جمهورية التشيك.