اندلاع حريق ضخم بمصنع للبتروكيماويات جنوبي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق ضخم، الثلاثاء، في مصنع للبتروكيماويات بمدينة ماهشهر في محافظة خوزستان جنوبي إيران.

وبحسب وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فإن حريقاً هائلاً نشب بأحد مصانع البتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد.

وقال فريدون بندري حاكم مدينة ماهشهر التي يقع فيها المصنع: إن "الحريق بدأ في الساعة 6:30 صباحًا في أحد مصانع البتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، وفي الساعة 7:30 صباحًا تم السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء".



وأضاف بندري: "تم احتواء الحريق الذي اندلع في أحد مصانع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد ساعة".



كما نفى وقوع ضحايا أو إصابات بشرية في صفوف العاملين في المصنع، مشيراً إلى أن "السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق".حريق جديد ينضم إلى سلسلة من الحرائق الغامضة التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الشهور القليلة الماضية.



ومنذ يوليو/تموز الماضي تشهد خوزستان سلسلة من الاحتجاجات على قلة المياه قبل أن تتفاقم لرفض تعامل النظام الإيراني مع المحتجين.

واعتادت السلطات الإيرانية على عدم مواجهة مثل هذه الحرائق بشفافية؛ وكثيرا ما تبقى طي الكتمان، إلى أن تكشف عنها جهات أخرى، سواء كانت الحوادث استهدافا من جهات خارجية، أو "نيران صديقة"، داخلية، كما حدث في استهداف موقع نطنز النووي، وإسقاط الطائرة الأوكرانية.

أحداث متتالية تأتي في وقت حساس بالنسبة لطهران، حيث ينتظر انتقال السلطة إلى الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، في أغسطس/آب الجاري.