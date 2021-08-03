أربيل تقضي بإعدام 3 اغتالوا معارضا إيرانيا بإيعاز من طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة في أربيل بإقليم كردستان شمال العراق، الإثنين، بإعدام 3 أشخاص لقتلهم معارضا إيرانيا بإيعاز من طهران.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018، حيث اغتيال قادر قادري، أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض.



ونقل موقع "سحام نيوز" الإيراني الإصلاحي عن محامي قادر قادري، اليوم الثلاثاء، قوله إن "الرجال الثلاثة، أحدهم إيراني، اعترفوا في المحكمة بتلقي أموال من أجهزة أمن إيران لاغتياله"، مضيفاً أنه "تم الحُكم على اثنين آخرين بالسجن خمس سنوات لكل منهما على صلة بالقضية".

كم قالت عائلة قادري إن الاعترافات والأدلة تظهر أنه اغتيل على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، لكن المحكمة حكمت على الرجال بالإعدام بتهمة القتل العمد دون الرجوع إلى اعترافاتهم ودون ذكر تهمة الاغتيال.

وسُجلت مئات من حوادث الاغتيالات المنسوبة إلى النظام الإيراني في كردستان العراق على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأعلنت مؤسسة عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، عن هويات أكثر من 540 إيرانيًا في الخارج، يُنسب "قتلهم أو اختطافهم" إلى طهران .

وفي سياق متصل، قالت وكالة "شفق نيوز" الكردية، إن المتهمين الثلاثة أدينوا غيابيا لهروبهم إلى إيران".

من جانبه، قال منصور قادري ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إطلاق الحكم، إنهم يرحبون بالحكم الصادر من المحكمة، وأضاف "نتمنى أن تكون هذه بداية لإدانة ومحاكمة جميع عمليات الاغتيال التي جرت ضد قياداتنا.