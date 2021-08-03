البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي ناقش مع نظيره الإسرائيلي تهديدات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تصدرت التهديدات الإيرانية، مباحثات مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، لا سيما بعد استهداف ناقلة النفط في بحر العرب.



وقال البيت الأبيض في بيان إن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ناقش في واشنطن مع نظيره الإسرائيلي الدكتور إيال حولاتا التهديدات الإيرانية.

تعهّدت الولايات المتحدة الإثنين بـ"ردّ جماعي" مع حلفائها على إيران، بعد اتّهامها بالمسؤوليّة عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيلين.

وأكد بيان البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيره الإسرائيلي، اتفقا أيضاً على مواصلة التشاور الثنائي بشأن الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى أن جيك سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي أهمية البناء على الخطوات الإيجابية المتعلقة بالفلسطينيين.