كورونا يضرب ووهان الصينية مجددا للمرة الأولى منذ عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، إخضاع جميع سكان مدينة ووهان للفحص، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ عام.



وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنه تم تسجيل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وكان تيدروس ادهانوم جيبريسيوس الأمين العام للمنظمة في جنيف، قال الشهر الماضي، إنه بجانب فحص الحياة البرية وأسواق الحيوانات في إقليم ووهان الصيني، الذي ظهر به الفيروس لأول مرة في عام 2019، يجب فحص المختبرات هناك أيضا.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بمنع إجراء تحليل شفاف، بينما ترتاب بكين من أن الولايات المتحدة ترغب في إلقاء اللوم عليها في انتشار الفيروس.

وتروج السلطات الصينية لنظريات بعيدة الاحتمال عن أن الفيروس ربما يكون قد دخل الصين عبر أغذية مجمدة قادمة من الخارج.