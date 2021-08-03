زعيم المعارضة التركية ينتقد أردوغان بسبب فشل ادارته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، مركزية القرار، في ظل نظام “الرجل الواحد”.



تصريح كيليتشدار أوغلو يأتي انتقادا لأسلوب تعامل الحكومة مع حرائق الغابات التي اندلعت في العديد من الولايات، وتسببت في أضرار بالغة.

كيليتشدار أوغلو قال خلال تدوينة على تويتر، إن الشعب التركي ضاق ذرعا من “القالب الخاص بأردوغان”، أي أنه سأم من عبارة “بأمر من رئيسنا”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن تركيا يجب أن يحكمها كوادر جديرة بالتقدير، لا رجل واحد يصدر تعليماته.

وتابع زعيم المعارضة: “ماذا يحدث إذا لم يستطع أردوغان أن يصدر قرارا، فالبلاد أحرقت بالفعل وتحولت إلى رماد بسبب نظام حكم الرجل الواحد أو النظام الرئاسي”.

وتعتبر المعارضة الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يتكرر سنويا، وقال كمال كيليتشدار أوغلو في وقت سابق لـأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

ومنذ الأربعاء الماضي اندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا إلى ستة فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق لليوم الخامس بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق.