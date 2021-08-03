شكرا لقرائتكم خبر عن الإدراج على قوائم الإرهاب قرينة جدية للفصل من العمل وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر القانون رقم 135 لسنة 2021 في شأن الفصل غير التأديبى أن إدراج العامل على قائمة الإرهابيين بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية تؤدى إلى فصله من العمل بالجهات الحكومية.

ونصت المادة "1" مكررا على انه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الاخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية او اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.