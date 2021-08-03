كوريا الجنوبية تُسجل حالتي إصابة بسلالة "دلتا بلس" للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أكدت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي إصابة بسلالة "دلتا بلس" شديدة العدوى من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد عن وقوع إصابات بهذه السلالة، التي تعتبر سلالة فرعية من سلالة دلتا التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند، وفقا للوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأفادت الوكالة بأن إحدى الحالتين تعود لرجل في الأربعينات لم يسبق له السفر إلى الخارج مطلقا.

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة دلتا للمرة الأولى في الهند في أول أكتوبر الماضي، وتعتبر السلالة المتحورة أشد عدوى، وقد تتمكن من إصابة من تلقوا اللقاح.

وسجلت كوريا الجنوبية حتى الأن 6016 حالة إصابة بأربع سلالات متحورة من الفيروس من بينها 2983 إصابة بسلالة دلتا.​