بايدن يعلن وقوف الولايات المتحدة مع كندا لإطلاق سراح محتجزيها بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بالوقوف بقوة مع كندا لتأمين إطلاق سراح مواطنين كنديين محتجزين بالصين.

وقال البيت الأبيض - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بايدن وبين جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي ، حيث أدان خلاله احتجاز المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، المحتجزين لدى الصين بصورة ، يعتبرها البيت الأبيض تعسفية.

كما ناقش بايدن وترودو التعاون الاقتصادي الثنائي والالتزام المشترك بتعزيز المرونة والتنافسية للاقتصادين الأمريكي والكندي، وشددا على التوافق الوثيق والصداقة بين البلدين.