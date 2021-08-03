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بايدن يعلن وقوف الولايات المتحدة مع كندا لإطلاق سراح محتجزيها بالصين

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بالوقوف بقوة مع كندا لتأمين إطلاق سراح مواطنين كنديين محتجزين بالصين.

وقال البيت الأبيض - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بايدن وبين جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي ، حيث أدان خلاله احتجاز المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، المحتجزين لدى الصين بصورة ، يعتبرها البيت الأبيض تعسفية.

كما ناقش بايدن وترودو التعاون الاقتصادي الثنائي والالتزام المشترك بتعزيز المرونة والتنافسية للاقتصادين الأمريكي والكندي، وشددا على التوافق الوثيق والصداقة بين البلدين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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