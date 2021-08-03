شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 90 إصابة جديدة بكورونا بينهم 61 حالة محلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة، أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم، فيما سجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة، بينما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.