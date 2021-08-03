شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو لعودة الحكومة المدنية الشرعية بميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ في ميانمار، وعودة الحكومة المدنية الشرعية لتولي مسؤولياتها.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصر للصحفيين في بروكسل أمس: "إن التصريحات والمواقف الأخيرة للسلطات العسكرية في ميانمار، لا تتجاوب مع هذه الدعوة فحسب بل تخلق حقائق على عكس ذلك".

وأعربت عن استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم أي حوار يجمع الأطراف المعنية بالأزمة، من أجل تسهيل إعادة السلطة بأسرع وقت ممكن إلى المؤسسات الشرعية في ميانمار.