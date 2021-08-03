رغم تلقيه اللقاح .. إصابة السيناتور ليندسي جراهام بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

أعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز ليندسي جراهام مساء أمس الإثنين ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا إنه بدأت تظهر عليه "أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا" مساء السبت وتوجه إلى الطبيب يوم الإثنين، مضيفا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وكتب جراهام في تغريدة عبر موقع تويتر: "أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة".

وأضاف: "أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم حتما كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن. وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير".​