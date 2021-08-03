عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المحكمة العليا بإسرائيل ترجئ البت بمصير أهالي الشيخ جراح

الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، إرجاء البت في مصير أربع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين، وهي القضية التي كانت وراء اندلاع أعمال العنف الدامية في مايو/أيار الماضي. وقررت هذه العائلات الاستئناف بعد أن قضت محاكم دنيا بإجلائها في دعوى أقامها مستوطنون إسرائيليون.



إلى هذا، طلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات مشيرا إلى أن المحكمة "ستنشر القرار لاحقا" من دون تحديد موعد واضح.

وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، الجهة القضائية الأعلى، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من العائلات المهددة بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح، بعد مصادقة "المحكمة المركزية" على قرار تهجيرهم.

كانت المحكمة ذاتها، قد قررت الأسبوع الماضي تجميد قرار إخلاء صادر بحق 3 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، تصريح المحامي سامي إرشدي، الذي قال فيه: إن "المحكمة العليا، وافقت على طلب تقدم به، والمحامي حسني أبوحسين، لتجميد قرار تهجير عائلات (الدجاني، وحماد، والداهودي)، من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس الجاري".