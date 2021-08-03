بريطانيا: 21952 إصابة بكورونا و24 وفاة

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"الخليج 365" من لندن: سجلت المملكة المتحدة 21952 حالة إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة أخرى في آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات حكومية.

وتقارن الأرقام الجديدة مع 24470 إصابة و 65 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها أمس الأحد، و24950 حالة إصابة و14 حالة وفاة أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط الإصابات لمدة سبعة أيام بنسبة 27 ٪ عن الأسبوع السابق، في حين ارتفعت الوفيات بنسبة 20.2٪.

ووفقًا لأحدث البيانات، تم إدخال 912 مريضًا من الفيروس إلى المستشفى في 27 يوليو وكان هناك 6326 حالة دخول في الأيام السبعة الماضية - بزيادة أسبوعية بنسبة 14.8٪.

ومنذ أن بدأ الوباء، كان هناك ما مجموعه 5902354 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وتوفي 129743 شخصًا في غضون 28 يومًا من اختبار كورونا الإيجابي.

وعلى صلة، تلقى 21266 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة يوم الأحد، ليصل المجموع إلى 46872.411. وحصل 118184 شخصًا على حقنة ثانية، مما يعني أن 38464.025 تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

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