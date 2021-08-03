نموذج تجريبي للشبح الروسي "باك دا"

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"الخليج 365" من دبي: أفاد مصدر روسي في قطاع صناعة الطيران، بأن موسكو تطور نموذجاً تجريبياً لمقاتلتها "باك دا" الشبح بعيدة المدى، من المفترض تجميعه بحلول عام 2023، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "الشرق" الإخباري.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية الاثنين، "في الوقت الراهن، يجري بناء النموذج التجريبي. سيكون النموذج التجريبي جاهزاً بحلول عام 2023". وبحسب المصدر نفسه، يجري تطوير نظام سلاح جديد لهذا المشروع.

أضاف المصدر أن "طائرة (باك دا) الأسرع من الصوت ستكون مسلحة بأسلحة تفوق سرعة الصوت. فضلا عن ذلك، ستدعم رحلاتها الجوية طائرات بدون طيار"، غير أنه لم يحدث أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن، بحسب الوكالة.

وفي ديسمبر 2019، قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو في مقابلة، إنه تمت الموافقة على مشروع تصميم "باك دا"، وبدأ مكتب تصميم شركة "توبوليف" الروسية لصناعة الطيران في تطوير وثائق تصميم العمل.

وكشفت مصادر لوكالة "تاس"، في مايو 2020، أن إنتاج النموذج التجريبي الأول للقاذفة الاستراتيجية الجديدة قد بدأ.