32 مليون بريطاني لجرعة ثالثة معزّزة

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"الخليج 365" من لندن: يتوقع أن يصدر في وقت قريب قرار من الحكومة البريطانية، بشأن جرعات لقاح كورونا المعززة لمن هم فوق سن الخمسين من العمر.

وقالت تقارير إنه سيتم تقديم لقاح ثالث ضد كورونا نحو 32 مليون بريطاني اعتبارًا من 6 سبتمبر، ممن هم فوق الخمسين أو المعرضين للخطر سريريًا في إنكلترا قبل عيد الميلاد.

وسيتم تحديد قرار بشأن ما إذا كان هذا التطعيم الثالث ضروريًا أم لا من قبل خبراء التطعيم في الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة إن تفاصيل البرنامج سيتم الإعلان عنها "في الوقت المناسب"، حيث من المفهوم أن الوزراء ينتظرون المزيد من النتائج من تجربة اللقاح المعزز Cov-Boost لمعرفة اللقاحات التي يجب استخدامها.

وأضافت في بيان: "تستعد الحكومة لبرنامج معزز، ونشرت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) نصائح مؤقتة حول من الذي يجب أن يعطي الأولوية للقاح ثالث محتمل اعتبارًا من سبتمبر 2021".

وقالت: "البرنامج المعزز - الذي سيضمن لملايين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 سيحصلون على الحماية التي يتمتعون بها من الجرعات الأولى والثانية التي يتم الحفاظ عليها قبل فصل الشتاء وضد المتغيرات الجديدة - سيتم إبلاغه بالنصيحة النهائية للجنة المشتركة الدولية".

تقرير "الخليج 365"

يشار إلى أن ("الخليج 365") كانت نشرت بتاريخ 30 يونيو 2021 تقريرا على لسان مصادر بريطانية قالت إنه من المقرر أن يتم تقديم لقاح معزز لملايين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا اعتبارًا من سبتمبر لزيادة حمايتهم قبل فصل الشتاء.

وحددت المشورة المؤقتة الجديدة من اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا (JCVI) قائمة الأولويات لمن يجب أن يحصل على حقنة ثالثة إذا كانت هناك حاجة إلى برنامج تعزيز.

وقالت إنه يجب إعطاء اللقاحات المعززة لـ 32 مليون بريطاني لإطالة أمد الحماية التي توفرها اللقاحات المزدوجة حاليًا، وسيتم نشرها على مرحلتين جنبًا إلى جنب مع برنامج التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا.

حماية الحرية

وقال وزير الصحة ساجد جاويد: "برنامجنا الأول للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يستعيد الحرية في هذا البلد، وسيحمي برنامجنا المعزز هذه الحرية".

وأضاف: "نحن نعمل مع هيئة الصحة الوطنية NHS للتأكد من أنه يمكننا تقديم هذا البرنامج بسرعة للحفاظ على الحماية للأشخاص في أشهر الشتاء."

وقال إن الخطة تهدف إلى "إبقاء الفيروس في مأزق" في الشتاء، حيث كان من المفترض تخفيف القيود بالكامل.

وسيتم نشر نصيحة اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين النهائية قبل سبتمبر، وستأخذ في الاعتبار أحدث الأرقام المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى البيانات العلمية الإضافية من التجارب والمراقبة في الوقت الفعلي لفعالية اللقاحات.

ونظرًا لأن معظم البالغين الأصغر سنًا سيتلقون جرعتهم الثانية من لقاح كورونا COVID-19 في أواخر الصيف، فسيتم النظر في فوائد التطعيم المعزز في هذه المجموعة من قبل اللجنة المشتركة في وقت لاحق.

برنامج التطعيم

مراحل ومجموعات

وسيتم تنفيذ النصيحة المؤقتة للجنة المشتركة الدولية (JCVI) حول الجرعة المعززة الثالثة للمجموعات التالية على مرحلتين:

المرحلة 1

يجب تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا المعزز ولقاح الإنفلونزا السنوي للأشخاص التالين، في أقرب وقت ممكن اعتبارًا من سبتمبر 2021:

• البالغين الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة فما فوق والذين يعانون من نقص المناعة

• أولئك الذين يعيشون في دور الرعاية السكنية لكبار السن

• جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر

• البالغون الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق والذين يعتبرون سريريًا أكثر عرضة للخطر

• عمال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية

المرحلة الثانية

يجب تقديم لقاح معزز ثالث للأشخاص التالية أسماؤهم في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد المرحلة الأولى، مع التركيز بشكل متساوٍ على نشر لقاح الإنفلونزا حيثما كان ذلك مؤهلاً:

• جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر

• جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عامًا والمصابين بالإنفلونزا أو كورونا COVID-19 المعرضين للخطر على النحو المبين في الكتاب الأخضر

• المخالطون المنزليون البالغون للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.



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