شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. زلزال يضرب جزر «منتاواي» بقوة 5.8 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة جزر منتاواي الإندونيسية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

يشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أعلنت أمس تسجيل هزات أرضية بقوة 5.9 درجة قبالة سواحل إندونيسيا أيضا، مبينة أن مركز الهزات الأرضية، وقع على بعد 184.5 كيلومتر جنوب غرب مدينة توال الواقعة على إحدى جزر ملوك، وعلى عمق 12.9 كيلومتر.