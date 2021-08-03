اخبار العالم

إندونيسيا.. زلزال يضرب جزر «منتاواي» بقوة 5.8 درجة 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. زلزال يضرب جزر «منتاواي» بقوة 5.8 درجة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة جزر منتاواي الإندونيسية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

يشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أعلنت أمس تسجيل هزات أرضية بقوة 5.9 درجة قبالة سواحل إندونيسيا أيضا، مبينة أن مركز الهزات الأرضية، وقع على بعد 184.5 كيلومتر جنوب غرب مدينة توال الواقعة على إحدى جزر ملوك، وعلى عمق 12.9 كيلومتر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا