شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرانيون حول العالم يطالبون بمحاسبة «رئيسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المعارضة الإيرانية أن الآلاف من الإيرانيين يحتشدون اليوم في جميع أنحاء العالم للمطالبة بمحاسبة إبراهيم رئيسي على جرائمه ضد الإنسانية.

وأوضحت المعارضة في رسالة أُرسلت لـ (اليوم)، أن الجموع ستخرج للتنديد بإبراهيم رئيسي كرئيس مقبل لإيران، وللتعبير عن تضامنهم مع احتجاجات الشعب الإيراني، وستُعقد التجمعات والمسيرات اليوم في برلين ولندن وستوكهولم وأوسلو وباريس وروما ولاهاي وبروكسل وفيينا وبرن وواشنطن العاصمة وتورنتو ومونتريال وأوتاوا وكوبنهاغن، وسيدعو المشاركون إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم رئيسي، كما سيحثون المجتمع الدولي على الامتناع عن التعامل مع نظام تورط رئيسه في جرائم ضد الإنسانية. وفي سياق آخر، أصدر أكثر من 150 محاميًا في إيران بيانًا أعربوا من خلاله عن معارضتهم لمشروع البرلمان الإيراني لتقييد الإنترنت في إيران، وحذروا من أنه في حال عدم التخلي عن هذا المشروع «فإنهم لن يدخروا جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع تنفيذه».