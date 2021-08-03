العراق.. داعش يهاجم كركوك وقوات الأمن تتصدى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت قوات الأمن العراقية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذته عناصر تابعة لتنظيم داعش جنوبي كركوك.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بعد منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، صد قوات الشرطة العراقية لهجوم من جانب تنظيم داعش على قواتها جنوبي مدينة كركوك (شمالي بغداد).



وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على Yحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك".

وذكر البيان أن القوات الأمنية شرعت بمطاردة هذه المجموعة.

وتشهد محافظة كركوك العراقية عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي، بهدف ضبط الأمن والحد من تحركات التنظيم ضد القوات الأمنية والتجمعات المدنية.