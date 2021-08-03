شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" مبادرة تنموية تدعم الفلاح المصرى ببرامج لتحسين المعيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وسينعكس كل ذلك على الفلاح المصري، بتوفير حياة كريمة له، كما وجهت وزارة الزراعة بتذليل إجراءات تخصيص الأراضى لمبادرة حياة كريمة بالتنسيق الكامل بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية.

وتعمل الحكومة حالياً على تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، وهو يعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وانتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2163 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، كما أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه، وسيستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2024.

ويسهم المشروع فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وحل مشاكل توصيل المياه لنهايات الترع، بهدف تحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية

كما سيتضمن برنامج "حياة كريمة"، إنشاء مجمعات زراعية لخدمة الفلاح المصري في القرى، وهو يعد مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية به فروع مكاتب لما يحتاجه الفلاح من خدمات لتكون بالقرب منه .

إضافة لإطلاق أول منصة إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، وهى نتاج للمشروع القومى لكارت الفلاح الزكى والذى عبارة عن الحيازة الزراعية لكل فلاح، وتحويلها من الحالة الورقية للحالة المميكنة، وتم عمل كارت لكل فلاح بحيازته كل المعلومات الزراعية الخاصة به وتم ربطه بكارت ميزة، وتم عمل حساب بكنى له، وتوزيع 6 ملايين كارت زكى للفلاح والموجودون على المنصة 6 ملايين مزارع.

وحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، فإنه من المقرر تخصيص دعم للفلاحين في الموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهي أكبر زيادة منذ 4 أعوام مالية، كما تم رفع مخصصات الاستثمارات في الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة 101.6 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضي الزراعية.