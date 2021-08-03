الرئيس التركي يؤكد لنظيره التونسي أهمية استمرار عمل البرلمان في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار البرلمان التونسي بأعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم بالنسبة لديمقراطية تونس والمنطقة، حسبما أفادت وكالة الأتاضول للأنباء.

وشدد أردوغان في اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين، مع نظيره التونسي قيس سعيد، على أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي الهام لاستقرار المنطقة. وبحثا مستجدات الأوضاع في تونس.

وأضاف أردوغان: "حماية الديمقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون في تونس أمور قيمة للغاية".

كان الرئيس التونسي قد أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء ،إضافة إلى فرض حظر تجول في البلاد بدءا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا، اعتبارًا من السادس والعشرين من الشهر الماضي وحتى 27 من الشهر الجاري.