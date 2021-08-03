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بابا الفاتيكان يستأنف اللقاءات العامة بعد العطلة الصيفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

استأنف بابا الفاتيكان اللقاءات العامة بعد انتهاء العطلة الصيفية، حسبما أعلن الفاتيكان الاثنين.

ومن المقرر عقد اللقاء الأسبوعي المقبل بعد غد الأربعاء في قاعة الاجتماعات في الفاتيكان. وأفادت تقارير إعلامية، بأنه كان يتم نقل اللقاءات إليها في بعض الأحيان في السنوات السابقة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة.

وقبل العطلة الصيفية، كان بابا الفاتيكان (84 عاما) يعقد اللقاءات في حديقة داخل الفاتيكان، وتم السماح بحضور بعض الأشخاص. وكانت اللقاءات في الفترة السابقة يبثها الفاتيكان بالفيديو بدون حضور أي شخص بسبب تفشي فيروس .

وخلال اللقاءات العامة، عادة ما يتم تفسير فقرة من الكتاب المقدس.

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