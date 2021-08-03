«الحوثي» يتكبد خسائر فادحة في الجوف وتعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر فادحة خلال مواجهات مع الجيش اليمني ومقاتلوا القبائل في محافظتي الجوف وتعز، يأتي ذلك فيما فرضت الميليشيات على كل شيخ في مناطق سيطرتها رفد الجبهات بـ 40 مقاتلاً أو دفع مبالغ مالية شهرية.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي أمس، بنيران الجيش ومقاتلي القبائل في جبهة «الخنجر» شمال مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري: إن مجموعة من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب جبهة «الخنجر» إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد، مؤكداً أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات بعد مصرع وجرح ما لا يقل عن 18 من عناصرها، إضافة إلى تكبّدها خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات الميليشيات في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد من ضمنها تدمير عربة مدرعة وطقم ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الجيش.

وفي تعز، قال مصدر عسكري، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش، والميليشيات شرقي المدينة، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأوضح المصدر أن المواجهات تركزت في جبهة «الكريفات»، إثر هجوم شنته عناصر الميليشيات، مؤكداً أن الجيش تمكن من صد الهجوم.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر قبلي في طوق صنعاء أن ميليشيات الحوثي الإرهابية فرضت على كل شيخ في مناطق سيطرتها رفد الجبهات بأربعين مقاتلاً أو دفع مبالغ مالية شهرية. وأكد المصدر أن الميليشيات طلبت من شيوخ قبائل عجزوا عن دعمها بمقاتلين دفع رواتب 40 مقاتلاً شهرياً. وفي حين أوقفت الميليشيات التابعة لإيران رواتب موظفي الدولة منذ 5 سنوات، قال المصدر إنها حددت راتب كل مقاتل بمبلغ 150 دولاراً، ما يعادل 90 ألف ريال شهرياً بسعر صرف صنعاء، مايساوي 3 ملايين و600 ألف ريال على كل شيخ. ولفت المصدر إلى أن طلب الميليشيات من شيوخ قبائل طوق صنعاء يتكرر في السنة عدة مرات ما يضاعف فاتورة المبالغ التي يدفعونها.

وتعاني ميليشيات الحوثي من نقص كبير في أعداد مقاتليها بسبب تزايد القتلى الذين تخسرهم في الجبهات خصوصا بمأرب، مع ضمور استجابة الناس إلى دعوات التجنيد للقتال معها. وتشير التقارير إلى أن الميليشيات خسرت أكثر من 25 ألف قتيل في جبهات مأرب وحدها من مطلع العام الجاري.

وبحسب المصادر تمارس الميليشيات الحوثية ضغوطاً شتى على شيوخ القبائل والمشرفين وأعضاء مجلس النواب الخاضع لسيطرتها وأعضاء المجلس السياسي الحوثي، والمحافظين لرفد الجبهات بمقاتلين.

إلى ذلك، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1240 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم والتي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و894 لغماً مضاداً للدبابات، و336 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع بلغت 265 ألفا و37 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

في غضون ذلك، قتل شخص في انفجار لغم، زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مزارع «الخضراء» بمديرية حرض شمال غرب محافظة حجة. وأكدت مصادر محلية مقتل النازح «علي عكرش خوري»، أمس، بعد انفجار لغم في مزارع «الخضراء»، أثناء محاولته قطع أشجار لبناء منزله الذي تهدم بفعل الأمطار الغزيرة. وناشد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين عبده مساوى، المنظمات الإنسانية، إلى سرعة التدخل وإغاثة النازحين والمجتمع المضيف، وتوفير الاحتياجات اللازمة الإيوائية والغذائية.



