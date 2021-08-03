قرقاش في ذكرى احتلال الكويت: الإمارات تتمسك بنهج حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب الحق والمبدأ والشقيق، مستذكراً الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل في الذكرى الـ31 للغزو العراقي للكويت، ومشيراً إلى أن الاحتلال أثّر على وعي جيلنا لصالح الواقعية السياسية، ما حفّز العمل المشترك.

وقال معالي الدكتور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «في ذكرى احتلال الكويت الشقيقة نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل، دروس الاختبار العسير ماثلة أمامنا، ولعلنا في حاضرنا العربي المنقسم نجد العبرة والدرس. وطني الإمارات، وقيادته، في ذاك المفصل التاريخي، كما هو اليوم، يقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق».

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة أخرى: «احتلال الكويت أثّر على وعي جيلنا لصالح الواقعية السياسية، خوفنا على الأوطان وعلى خليجنا حفّز العمل المشترك، وتصدّر الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه في السعودية والخليج، التصدي لهذا الاعتداء الآثم، واليوم تتمسك قيادة الإمارات بهذا النهج في حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء».

إلى ذلك، قال مجلس الوزراء الكويتي أمس، إن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء وجهودهم التي ساهمت في تخليصها من الاحتلال العراقي.

وذكر المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي: إن «هذه الجهود كان لها بعد فضل من الله الدور الحاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي، وتكريس قواعد الشرعية الدولية».