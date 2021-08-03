المغرب يعلن حظر التجول الليلي لمكافحة «كوفيد- 19»

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت الحكومة المغربية أمس، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي، ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً.

كما منعت التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات.

كما جاء في بيان للحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة مساء، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصاً.

إلى ذلك، تسلمت تونس أمس، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كهبة من الصين لمساعدتها في الحد من تفشي العدوى.

وهذه أحدث الإمدادات الدولية من اللقاحات التي تصل تونس منذ تعرضها لموجة عاتية للوباء في بداية شهر يوليو الماضي قبل أن تتناقص أعداد المصابين تدريجياً منذ نحو أسبوع.

وتلقت تونس خلال أسابيع قرابة 4.5 مليون جرعة من الهبات الدولية، وتسعى السلطات الصحية وبمشاركة الصحة العسكرية والقطاع الخاص، إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من التونسيين الشهر الجاري لمنع حصول موجة جديدة من الوباء مع استئناف الدروس في المؤسسات التعليمية منتصف سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الصحة التونسية أمس، إن الهدف هو الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد البالغ عددهم إجمالا أكثر من 11 مليون نسمة، حتى شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أمس، أن فيروس كورونا يتحور وينتشر بوتيرة أسرع وعلى نحو أعنف في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وذكر المكتب أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نحو 12.6 مليون حالة إصابة بكورونا وأكثر من 236 ألف حالة وفاة حتى 31 يوليو.

وحتى 28 يوليو، أبلغ 132 بلدًا حول العالم عن اكتشاف المتحور «دلتا»، منها 15 بلدًا في الشرق الأوسط، كما أن الإحصاءات المتعلقة بأثر المتحور «دلتا» صادمةٌ، فقد أشارت الدراسات إلى أن خطر احتجاز المصابين بالمتحور في المستشفيات يزيد بنسبة 120% في المتوسط على خطر احتجاز المصابين بالسلالة الأصلية، كما أن خطر الوفاة يزيد بنسبة 137% في المتوسط.