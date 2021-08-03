قيادي بـ«النهضة»: الحركة مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

قال خليل البرعومي القيادي في حركة «النهضة الإخوانية» والمستقيل من المكتب التنفيذي، إن «النهضة» تتحمل مسؤولية كبيرة لما آلت اليه الأوضاع في تونس، وأن مشاغلها كانت بعيدة عن تطلعات التونسيين.

وأشار خليل البرعومي، خلال استضافته في برنامج على إذاعة «موزاييك» المحلية أمس، إلى ارتكاب آلاف الأخطاء، مشدداً على أن ذلك يتطلب مراجعات عميقة على مستوى الحركة وقيادتها.

واعتبر البرعومي أن الوقت قد حان لتغيير وجوه الخط الأول من الطبقة السياسية وفسح المجال أمام أشخاص متصالحين مع الشعب، وفق تصريحه.

وتابع: «يجب القطع مع القيادات السياسية، بما فيها راشد الغنوشي»، موضحاً أنه أخطأ، ويتحمل كآخرين جانباً كبيراً من المسؤولية عن تطورات الأوضاع في البلاد.

ورأى القيادي في «النهضة» أن استهداف حركة «النهضة» في حراك 25 يوليو مفهوم، لأنها تتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ 10 سنوات، وهي العنصر الدائم في الحكم.