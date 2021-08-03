تونس تستعد لحملة تطعيم واسعة ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة التونسية أن البلاد تسلمت نحو ستة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على شكل هبات دولية، ما من شأنها مساعدتها في توسيع حملة التطعيم ضد الوباء.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إنه سيتم تسريع معدل التطعيمات.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة 20 ألفا.

وتلقت تونس مساعدات وهبات دولية من مستلزمات طبية ولقاحات عبر جسر جوي على مدار عدة أيام منذ منتصف يوليو الماضي، بسبب موجة الوباء التي اجتاحت البلاد، وتسببت في أعداد قياسية من المصابين والوفيات واكتظاظ شديد في المستشفيات.

ومع توفر مخزون كاف من اللقاحات، قالت الرئاسة -في بيان- إنه سيجري تنظيم يوم وطني يوم الأحد 8 أغسطس لتطعيم السكان الذين يبلغ سنهم فوق الأربعين عاماً بمشاركة إدارة الصحة العسكرية ووزارات الصحة والتربية والداخلية.

وقالت وزارة الصحة، الاثنين، إن الهدف هو الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد البالغ عددهم إجمالاً أكثر من 11 مليون نسمة، حتى شهر أكتوبر المقبل.