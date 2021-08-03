السلطات الروسية تحدد سقف سعر 50 جرعة من لقاح “كوفيفاك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

حددت السلطات الروسية سقف سعر 50 جرعة من لقاح “كوفيفاك” ضد كورونا.

ووافقت دائرة مكافحة الاحتكار الروسية على أكبر سعر بيع ممكن لعلبة واحدة من جرعات لقاح “كوفيفاك” محلي الصنع الواقي من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان نشرته الدائرة اليوم الاثنين أنها وافقت على ألا يتجاوز سعر العلبة الجديدة التي تضم 50 جرعة، مبلغا قدره 21650 روبلا، ما يعادل 296 دولارا أمريكيا.

وذكرت الدائرة أن العقار المذكور تم إدراجه في قائمة الأدوية الحيوية والأساسية.

وتصنع روسيا في الوقت الحالي وعلى 12 منصات أربعة لقاحات واقعة من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهي: “سبوتنيك V” و”سبوتنيك لايت” من تطوير مركز غاماليا العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية؛ “أبيفاك كورونا” من تطوير مركز “فيكتور” للوبائيات التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك “كوفيفاك” من تطوير مركز تشوماكوف للوبائيات لدى أكاديمية العلوم الروسية.