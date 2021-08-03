وصول “شحنة ضخمة” من اللقاح الصيني إلى ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

تسلمت ليبيا شحنة ضخمة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا. وأعلنت الحكومة الليبية تسلمها “شحنة ضخمة” من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الشحنة تقدر بمليون و260 ألف جرعة.

وأضاف في تصريح صحفي في مطار معيتيقة إنه من المرتقب أن تصل يوم غد الثلاثاء 800 ألف جرعة أخرى من نفس اللقاح.

ونقل المكتب الإعلامي للدبيبة أن شحنات سترد تباعا و”من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال المدة القريبة القادمة”.

ودعا الدبيبة الليبيين والمقيمين في ليبيا إلى “التوجه للمراكز الصحية وأخد اللقاح”.

بينما أعلن وزير الصحة علي الزناتي انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بالفايروس من 68% إلى 24%، وعزا ذلك إلى “التدابير التي اتخذتها الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة” وأضاف أن الوزارة تقوم “بحملات استثنائية” لإعطاء اللقاح في أكثر من مدينة.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الليبية وصول شحنة هي الثانية من إمدادات الأكسجين السائل قادمة من مصر وتقدر بـ 100 ألف ليتر، وخصصتها للمنطقة الغربية التي تعاني تفاقما في الوضع الوبائي وتزايدا في استهلاك الأكسجين.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت في 27 من الشهر الماضي فرض حظر تجول لمدة أسبوعين في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي، ومن السادسة مساء حتى السادسة صباحا.