شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة «إيفر جيفن» تصل بريطانيا.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الآن سفينة الحاويات الضخمة، التي تسببت في إغلاق قناة السويس، للرسو في بريطانيا وذلك للمرة الأولى بعد تعطيلها للملاحة العالمية.

كانت السفينة "إيفر جيفن" تسببت في إغلاق الممر الملاحي الرئيسي في مصر لقرابة أسبوع في وقت سابق من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ميديا) أنه بحسب الخطط الأصلية كان من المقرر أن تصل السفينة البالغ طولها 400 متر إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك في مطلع أبريل الماضي. لكن بدلا من ذلك من المتوقع وصولها غدا الثلاثاء، ويمكن أن تراها العين من البلدة الساحلية.

وتم احتجاز السفينة ، التي تحمل شحنات بين آسيا وأوروبا، لمدة تزيد على ثلاثة شهور وسط نزاع مالي بسبب المطالبة بتعويض. وبعد التوصل إلى اتفاق بين الشركة اليابانية المالكة للسفينة، وهي شركة شوي كيسن كايشا ليمتد، وهيئة قناة السويس تم الإفراج عنها لتواصل رحلتها في الشهر الماضي.

وأفرغت السفينة حمولتها في روتردام قبل أن تتجه إلى فيلكستو حيث من المتوقع أن ترسو في حوالي الساعة 0900 غدا الثلاثاء.