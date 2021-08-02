فلسطين تدعو إلى وقف اضطهاد أهالي الشيخ جراح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأهالي في حي الشيخ جراح وسلوان، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.

وقال خلال كلمته في جلسة الحكومة «إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال، الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش» أخيرا، وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.

وحذر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما

يسمى بإجراءات التسوية، التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى بـ»قانون أملاك الغائبين».