12 ألف مستفيد من برنامج سعودي لتغذية الأطفال باليمن

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وجرى فرز 2190 طفلا، وتقديم العلاج لـ699 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 775 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1468 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 796 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات.
وفيما وزع المركز مواد إيوائية عاجلة للنازحين من محافظة البيضاء، سلم أمس 3.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة بمديرية الوادي بمأرب، استفادت منها 3000 أسرة.
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