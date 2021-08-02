38 قتيلا في هجوم مسلح بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 38 عنصرا من مسلحي حركة طالبان أثناء محاولتهم الهجوم على سجن مدينة لشكركاه مركز ولاية هلمند، جنوب أفغانستان. وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان، بأن قوات الأمن أفشلت هجوما لحركة طالبان الإرهابية، على سجن لشكركاه مركز ولاية هلمند، مشيرا إلى أن 40 إرهابيا هاجموا السجن، حيث قتل 38 وأصيب اثنان.



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