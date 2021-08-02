مقتل قائد في الحشد الشعبي ومرافقيه بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر أمنية بأن أحد قادة ألوية الحشد الشعبي العراقي قتل أمس مع أحد أفراد حمايته، بعدما أطلق مسلحون النار على سيارة كانت تقله بمدينة الحلة «100 كلم جنوب بغداد».

وذكرت المصادر أن سيارة كانت تقل آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي أبوصادق الخشخشي وهو في طريقه إلى مكان عمله، تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين.

وأسفر إطلاق النار عن مقتله وأحد أفراد حمايته، وإصابة السائق بجروح بالغة، ولاذ المهاجمون بالفرار.

وعلى صعيد آخر أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية

اللواء يحيى رسول أمس، باعتقال 5 من مسلحي تنظيم داعش، بينهم 4 قيادات، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان «350 كلم شمال بغداد».

وقال إن قوات بجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال 5 دواعش، بينهم 4 من قيادات كتيبة القعقاع.