مقتل قائد في الحشد الشعبي ومرافقيه بالعراق

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وذكرت المصادر أن سيارة كانت تقل آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي أبوصادق الخشخشي وهو في طريقه إلى مكان عمله، تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين.
وأسفر إطلاق النار عن مقتله وأحد أفراد حمايته، وإصابة السائق بجروح بالغة، ولاذ المهاجمون بالفرار.
وعلى صعيد آخر أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية
اللواء يحيى رسول أمس، باعتقال 5 من مسلحي تنظيم داعش، بينهم 4 قيادات، في محافظة السليمانية بإقليم كردستان «350 كلم شمال بغداد».
وقال إن قوات بجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال 5 دواعش، بينهم 4 من قيادات كتيبة القعقاع.
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