(زايد 3) يجمع القوات الجوية المصرية الإماراتية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، أن عناصر من القوات الجوية وصلت إلى دولة الإمارات للمشاركة في التدريب الجوي المصري الإماراتي المشترك «زايد - 3». وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، أن عناصر من القوات الجوية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات للمشاركة في التدريب الذي يجري ‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وتستمر فعالياته لأيام عدة. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

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