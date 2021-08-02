مطاعم لبنان تغلق أبوابها في ذكرى انفجار بيروت

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وقالت النقابة في بيانها «تزامنا مع ذكرى الفاجعة الأليمة لانفجار المرفأ، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم، وترسيخا لتضامننا الكامل مع المؤسسات السياحية التي خسرت ضحايا من عمالها وروادها، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة، توصي النقابة بإقفال المؤسسات السياحية عطفا على إعلان يوم الحداد الوطني الأربعاء 4 أغسطس».
وأضاف البيان «نأمل أن تتحقق العدالة في القريب العاجل ومحاسبة كل المتورطين بهذه الجريمة التي لا تغتفر».
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