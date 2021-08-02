الحكومة الإيرانية: ترمب وداعش أكبر الأزمات

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ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن ربيعي القول، في مؤتمره الصحفي الأخير كمتحدث باسم الحكومة، «إن حكومة روحاني واجهت في ولايتيها أزمات دولية كبيرة وعلى رأسها داعش وترمب، ووصفهما بأنهما «نموذجان بارزان للتطرف».
وأضاف «لو تعاملت الحكومة بغير حكمة مع هاتين الظاهرتين، اللتين تعتبران من رموز التطرف في العالم، لكان ذلك أدى إلى اندلاع حروب طائفية في بعض المجتمعات الإسلامية».
ورأى ربيعي أنه لولا إجراءات الحكومة لكان من المحتمل أن يواجه الشعب الإيراني، إلى جانب المشاكل الاقتصادية، المزيد من الأزمات.
وأكد أن حكومة روحاني انتهجت سياسة الاعتدال في العلاقات الخارجية، إلى جانب «التمسك بالمصالح الوطنية، ومقاومة الغطرسة».
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