بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم الناقلة

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تغريدة لمحررة الشؤون الخارجية في سكاي نيوز، ديبورا هاينز، القول إن السفير الإيراني التقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لمناقشة ملابسات الهجوم على ناقلة النفط.
يشار إلى أن الناقلة تديرها شركة مقرها بريطانيا يرأسها رجل أعمال إسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد أمس الأول أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، وشدد على أن إسرائيل تعرف «كيف تمرر لها الرسالة».
ونفت الخارجية الإيرانية أمس الضلوع في الهجوم على الناقلة، وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده «على الكيان الصهيوني أن يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة».
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