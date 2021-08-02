اعتقال ناشطين وقعا على بيان إقالة خامنئي

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وكشف موقع «إيران إنترناشيونال» أن 14 ناشطا مدنیا وسیاسیا في إيران كانوا طالبوا باستقالة علي خامنئي من منصبه وبتغيير جذري في الدستور، يوم 11 يونيو 2019، كما وقع على بيان المطالبة باستقالة خامنئي کل من: محمد نوري زاد، ومحمد ملكي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان شاهرودي، وحورية فراج زاده، وكمال جعفري يزدي، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بيات، ومحمد كريم بيکي، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري، وفق «إيران إنترناشيونال».
وبعد ذلك، دعت 14 ناشطة إيرانية إلى «استقالة علي خامنئي»، و»تغيير النظام».
وجاءت مطالبة الناشطات الإيرانيات عبر بيان وقعت عليه كل من: شهلا انتصاري، ونصرت بهشتي، وفرشته تصویبي، وبروا باجیده، وکیتي بور فاضل، وعزت جوادي حصار، وزهرا جمالي، وشهلا جهان بي، وفاطمة سبهري، ومريم سليماني، وسوسن طاهر خاني، وفرنجیس مظلوم، ونرجيس منصوري، وکیمیا نوروزي.
ولا يزال معظم الموقعین علی هذين البيانين في السجن حتى الآن، عقب إجراء محاكمات لهم.
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