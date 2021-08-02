تعرف على مواصفات السد والهدف من إنشائه .. السيسي يوجه بقيام كبار المسئولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء سد تنزانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس المصري عبد الفنتاح السيسي دعم بلاده الكامل لمراحل تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"في تنزانيا لتوليد الطاقة الكهربائية.

واجتمع الرئيس المصري اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لبحث الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء السد التنزاني الذي يجري تنفيذه بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة.

ووجه بقيام كبار المسئولين المعنيين في الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي والتنسيق مع المسئولين في تنزانيا.

كل ما تريد معرفته عن سد جوليوس التنزاني

ويضم مشروع سد جوليوس التنزاني محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويُنفذه تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

وتم إنشاء سد جوليوس التنزاني على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

وتقع محطة توليد الكهرباء عند سد جوليوس التنزاني على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام، بمنطقة مورجورو جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.

وستكون المحطة الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، حيث سيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، ودمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.

ويشمل مشروع سد جوليوس التنزاني أيضاً، إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع ومعسكرات دائمة ومؤقتة.

والمكونات الرئيسية لمشروع سد جوليوس التنزاني تشمل السد الرئيسى بالمشروع بطول 1025 مترا، وبه 7 مخارج للمياه - أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات - محطة التوليد الكهرومائية - محطة ربط للكهرباء - كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى - المعسكر الدائم، بالإضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار، وعرض 12 متراً وارتفاع 17 متراً، وتم الانتهاء منه وتحويل مجري النهر في العاشر من أكتوبر الماضي.