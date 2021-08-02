شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر مصطفى يتقدم بطلبات للتنمية المحلية و"الاتصالات" لتطوير مكتب بريد ههيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلبات لوزارتي التنمية المحلية والاتصالات والهيئة القومية للبريد بشأن تطوير مكتب بريد ههيا وزيادة عدد العاملين بما يتناسب مع أعداء المواطنين الذين يتعاملوا معه لتخفيف المعاناة عليهم.

كما تقدم النائب نادر مصطفى أيضاً بطلب لإنشاء مكتب بريد نموذجي تتناسب مساحته وإمكانياته مع أعداء المتعاملين على غرار المكاتب المنتشرة النموذجية بالجمهورية.





يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.