العاهل الأردني يشدد على أهمية النظر بشكل شمولي لمسارات التحديث السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):

شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، على أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أهمية مواصلة عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، مؤكدا استمرارية التحديث والتطوير، بالرغم من محاولة البعض وضع المعيقات أمامها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الإثنين/ عن العاهل الأردني - خلال لقائه مع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر- قوله: إن "اللجنة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أمامها الكثير من المهام لإنجازها"، مؤكدا أهمية مواصلة عملها بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات، حتى يعرف الجميع ما هو المطلوب للمضي قدما نحو المستقبل.