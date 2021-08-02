الرئيس اليمني: المليشيات الحوثية الإيرانية لا تؤمن بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المليشيات الحوثية الإيرانية لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان وتزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم فى اليمن، مواصلة لنهجها وسلوكها العدواني والتدميري فى اليمن من خلال تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة واستهداف الأعيان المدنية بالسعودية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع استثنائى عقده الرئيس اليمني ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة اليمنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.

وخلال الاجتماع تم استعراض جملة الإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بمعيشة وحياة المواطن خدميا ومعيشيا واجتماعيا وما اتخذ من معالجات وتدابير عاجلة لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمنى في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تداعيات التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية.

وأثنى الرئيس اليمنى على صمود المواطنين فى اليمن في مختلف المواقع والجبهات خلف الجيش الوطني ومقاومته الباسلة واجتراحه المآثر وتقديم التضحيات لنصرة وطنه ومستقبله لإرساء معالم وطن عادل وآمن ومستقر، مشيدا بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمنى في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية .

وفي السياق، عبر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عن خالص شكره وتقديره الكبير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على الدعم القوي والمستمر إعادة تنمية وإعمار اليمن.

وأضاف البركان - خلال وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بمحافظة المهرة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفقا لقناة (اليمن الفضائية) اليوم /الإثنين/ - أن دم القُربى والدين واللغة قد أتى ثماره، ليس من خلال التعاون فقط، وإنما من خلال وجود العمل المشترك على الأرض في مجال التنمية والبناء والخدمات الإنسانية والإغاثية ومقاومة الانقلاب الحوثي مع أشقائنا السعوديين.

وأكد البركان أن العلاقة الوطيدة بين الرئيس عبدربه منصور هادي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد جعلت العمل المشترك بين البلدين حياً على وجه الأرض، يؤتي ثماره ونتاجئه الإيجابية، كمدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في مرحلتها الاولى التي يتم تنفيذها حاليًا.

وقال البركاني "إن هذا الإنجاز الطبي العملاق سيكون شاهدًا على متانة هذه العلاقة الأخوية وعظمتها وصدقها"، مؤكدا أن ما تنفذه المملكة ليس مجرد يافطات يكتب عليها اسم مشروع ولا يوجد مشروعًا، وإنما هي مشاريع موجودة على الأرض ستخلد في ذاكرة الأجيال.