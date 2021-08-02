قيس سعيد: باق على العهد حتى تحقيق مطالب التونسيين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، أنه باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب التونسي.

كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفوسفات وعودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.