تمرين دفاع جوي صاروخي بين السعودية وأمريكا

انطلقت أعمال مؤتمر التخطيط لتمرين الدفاع الجوي الصاروخي المشترك، الذي عُقد الخميس الماضي في مركز عمليات القوات الجوية بقاعدة الملك سلمان الجوية في القطاع الأوسط، بين مختصين من القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات المشتركة والقوات الجوية الأمريكية. يهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة. من جهة أخرى، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق الركن مارتن سامبسون. وأكدا، خلال الاستقبال، أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، وناقشا سبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.



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